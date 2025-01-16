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"ينفرد بالإعلان عنها".. شوبير يكشف أولى صفقات الأهلي الشتوية

01:41 م الخميس 16 يناير 2025

أحمد شوبير

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كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أولى صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "الأهلي على وشك الإعلان عن صفقة مصطفى العش مدافع فريق زد، وهقولها قبل أي حد".

أكمل: "كان فيه تنافس بينه وبين أحمد العش ومحمد ربيعة مدافع سموحة ولكن تم الاختيار في النهائية بناء على عدد من المعايير".

أوضح: "للي رجع انضمام مصطفى العش، حاجتين الأولى هي السن لأن سنه أصغر من محمد ربيعة، الثانية أنه بيلعب في مركزين الدفاع والظهير الأيسر".

وأتم تصريحاته: "هقول نصيحة للعش، اللعب في الأهلي مش سهل خالص، ومثال قدامك عمر الساعي اللي جاء نجم من الإسماعيلي، ولكنه يجد صعوبة في التواجد بشكل أساسي في الأهلي".

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