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استقالة جديدة في الدوري المصري

12:42 م الخميس 16 يناير 2025
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    عبد الحميد بسيوني
  • عرض 4 صورة
    عبد الحميد بسيوني
  • عرض 4 صورة
    عبد الحميد بسيوني
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كتب- محمد خيري:

قدم عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش استقالته، عن الاستمرار مع الفريق العسكري في الفترة الماضية.

جاءت استقالة عبدالحميد بسيوني، عن تدريب طلائع الجيش، بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة، والخسارة من سيراميكا كليوباترا، بهدفين في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتولى "بسيوني" تدريب فريق طلائع الجيش موسم 2023، وقادهم للتأهل للمباراة النهائية لبطولة كأس الرابطة، وخسر من نادي سيراميكا كليوباترا.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الـ13 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، جمعهم حيث لعب 8 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في مثلها وهزم في 4 مباريات.

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