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جروس يرفض التعديل.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام حرس الحدود

12:23 م الخميس 16 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره حرس الحدود، في الرابعة عصر اليوم الخميس، في الجولة الثامن من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على الخطة المناسبة للزمالك لمواجهة حرس الحدود، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

ووضح اعتماد جروس على نفس تشكيل المباراة الماضية، والاعتماد على حسام أشرف في الخط الهجومي.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف – أحمد مصطفى "زيزو".

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