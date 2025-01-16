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"مينفعش يقول على نفسه كدا".. مدرب المنتخب السابق يهاجم عصام الحضري بقوة

11:43 ص الخميس 16 يناير 2025

عصام الحضري

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كتب- محمد خيري:

هاجم أحمد ناجي، مدرب حراس منتخب مصر السابق، عصام الحضري، قائد الفراعنة السابق، بسبب تصريحاته في الفترة الأخيرة.

قال أحمد ناجي في تصريحات لبرنامج "جول كاست": "عصام الحضري، عمل تاريخ كبير مش عايزة كلام، ولكن لو كان أستمر مع الأهلي كان هيبقى أسطورة فعلًا".

أكمل: "الحضري ما ينفعش هو اللي يقول على نفسه أسطورة، المفروض يخلي الناس هي اللي تقول عليه أسطورة، أنا علاقتي به، تاريخية لكن مكنتش أحب يقول على نفسه كدا".

وأوضح: "هل عمرنا سمعنا محمد صلاح، قال على نفسه أسطورة؟ ولا حتى بيليه ولا حتى ميسي، ولكن كل الناس بتقول عليهم أسطورة، لأنهم كدا فعلا".

وأتم تصريحاته: "تصريحات عصام الحضري، كانت مستفزة بصراحة، ولابد أن يراجع نفسه مرة أخرى".

جدير بالذكر، أن عصام الحضري، خرج بتصريحات في الفترة الماضية، قائلا: "مافيش في مصر أسطورة غيري أنا ومحمد صلاح فقط".

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