ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلي منذ عام 2016؟

كتبت-هند عواد:

بات أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبا من الرحيل عن القلعة الحمراء، إذ لم يتوصل الثنائي لاتفاق لتجديد عقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وانضم أكرم توفيق إلى ناشئين الأهلي، عام 2016، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2018، وبعدها انتقل أكرم توفيق إلى الجونة على سبيل الإعارة، قبل أن يعود مجددا إلى القلعة الحمراء، في أكتوبر 2020، وحتى الآن.

عدد مباريات أكرم توفيق مع الأهلي

وخاض أكرم توفيق 128 مباراة مع النادي الأهلي، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع 7 آخرين، وتلقى 13 بطاقة صفراء ولم يتعرض للطرد طوال مسيرته مع الأحمر.

بطولات اكرم توفيق مع الأهلي

حصد أكرم توفيق 17 بطولة مع النادي الأهلي، وهي:

5 بطولات الدوري المصري

4 بطولات كأس مصر

3 بطولات السوبر المصري

4 بطولات دوري أبطال أفريقيا

بطولة السوبر الأفريقي مرة وحيدة

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