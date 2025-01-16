"خارج حساباته".. جروس يصدم لاعب الزمالك ويطلب رحيله

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كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، أخطر إدارة الأبيض بعدم وجود ممانعة في رحيل مصطفى الزناري عن صفوف الفريق.

وقال "الغندور" خلال برنامجه على قناة المحور:" المدرب السويسري لا يمانع رحيل مصطفى الزناري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وأضاف:" قرار المدرب جاء بسبب اعتماده على الثلاثي محمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بشكل أساسي، والزناري خارج حسابات المدرب، ولن يعتمد عليه".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود اليوم الخميس، في الرابعة عصرا، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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