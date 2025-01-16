لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

تونس

- -
21:30

الدنمارك

الدوري المصري

الزمالك

- -
16:00

حرس الحدود

الدوري المصري

المصري

- -
19:00

فاركو

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

ساوثامبتون

جميع المباريات

إعلان

"خارج حساباته".. جروس يصدم لاعب الزمالك ويطلب رحيله

11:09 ص الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مصطفى الزناري مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
  • عرض 6 صورة
    مصطفى الزناري
  • عرض 6 صورة
    الزناري وحمزة المثلوثي من تدريبات الزمالك
  • عرض 6 صورة
    مصطفى الزناري
  • عرض 6 صورة
    مصطفى الزناري لاعب طلائع الجيش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، أخطر إدارة الأبيض بعدم وجود ممانعة في رحيل مصطفى الزناري عن صفوف الفريق.

وقال "الغندور" خلال برنامجه على قناة المحور:" المدرب السويسري لا يمانع رحيل مصطفى الزناري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي".

وأضاف:" قرار المدرب جاء بسبب اعتماده على الثلاثي محمود الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي بشكل أساسي، والزناري خارج حسابات المدرب، ولن يعتمد عليه".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود اليوم الخميس، في الرابعة عصرا، بالجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

عصرا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري

الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك مصطفى الزناري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا قدم أكرم توفيق مع الأهلي منذ عام 2016؟

إعلان

إعلان