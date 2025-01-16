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عصرا.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري

10:38 ص الخميس 16 يناير 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس، مع نظيره حرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك وفريق حرس الحدود، اليوم الخميس، في الرابعة عصرا على استاد القاهرة الدولي،، في الجولة الثامنة، لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري، برصيد 14 نقطة، بعد خوض 7 مباريات حقق الفوز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة، بينما يأتي فريق حرس الحدود في المركز 16 برصيد 6 نقاط.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وحرس الحدود

وسوف تنقل مباراة الزمالك وحرس الحدود، في الرابعة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورتس 1، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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