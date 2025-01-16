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هاري كين يتخطى عمر مرموش.. والأخير يتفوق في رقمين قياسيين

10:19 ص الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 10 صورة
    هاري كين لاعب بايرن ميونخ
  • عرض 10 صورة
    هاري كين
  • عرض 10 صورة
    هاري كين
  • عرض 10 صورة
    عمر مرموش 8
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    عمر مرموش
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    عمر مرموش 1
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    عمر مرموش مع جماهير فرانكفورت قبل مباراة فرايبورج
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    عمر مرموش يرد التحية لجماهير آينتراخت فرانكفورت
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كتبت-هند عواد:
تفوق هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، في سباق هداف الدوري الألماني.
وسجل هاري كين هدفا في فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم بخماسية، مساء أمس، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 16 هدفا.
وكان عمر مرموش سجل هدفا في شباك فرايبورج ليعادل رقم هاري كين بـ15 هدفا، قبل أن يسبقه، إلا أن المحترف المصري يتفوق على كين في قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف.
ووفقا للموقع الرسمي للدوري الألماني، يعتبر عمر مرموش الأكثر تسديدا في الدوري الألماني بـ77 تسديدة، يليه هاري كين بـ54 تسديدة.

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هاري كين عمر مرموش آينتراخت فرانكفورت الدوري الألماني هداف الدوري الألماني
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