هاري كين يتخطى عمر مرموش.. والأخير يتفوق في رقمين قياسيين

كتبت-هند عواد:

تفوق هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على المحترف المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت، في سباق هداف الدوري الألماني.

وسجل هاري كين هدفا في فوز بايرن ميونيخ على هوفنهايم بخماسية، مساء أمس، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الألماني، برصيد 16 هدفا.

وكان عمر مرموش سجل هدفا في شباك فرايبورج ليعادل رقم هاري كين بـ15 هدفا، قبل أن يسبقه، إلا أن المحترف المصري يتفوق على كين في قائمة الأكثر صناعة للأهداف برصيد 9 أهداف.

ووفقا للموقع الرسمي للدوري الألماني، يعتبر عمر مرموش الأكثر تسديدا في الدوري الألماني بـ77 تسديدة، يليه هاري كين بـ54 تسديدة.