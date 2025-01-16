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كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره حرس الحدود اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

وستكون هذه هي المواجهة رقم 31 التي تجمع بين الزمالك وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث سبق أن تواجها الفريقين معًا في 30 مباراة.

وخلال 30 مباراة، جمعت بين الفريقين، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 17 مباراة، تلقى الهزيمة في 8 مباريات، بينما حضر التعادل بين الفريقين في 5 لقاءات.

الهدافين التاريخيين لمباريات الزمالك والحرس

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 60 هدفًا في مرمى حرس الحدود بمختلف البطولات، فيما تلقت شباكهم 33 هدفًا فقط.

ويحتل نجم نادي الزمالك أحمد سيد زيزو، صدارة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معًا، بالتساوي مع كلا من عمرو زكي ومحمود علاء ثنائي الأبيض السابق، برصيد 4 أهداف لكلاً منهما.

ترتيب الزمالك في جدول الدوري المصري "دوري نايل".

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، وهو يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 145 نقطة جمعهم من 7 مباريات، فيما يأتي فريق حرس الحدود في المركز ال 16 بجدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

ويذكر أن أكبر نتيجة شهدتها مواجهات الفريقين معًا، كانت في موسم 2005-2006، في اللقاء الذي انتهى لصالح الحرس بخماسية نظيفة.

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