إمام عاشور يوجه رسالة إلى جمهور الأهلي واللاعبين بعد الفوز على الجونة

كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي إمام عاشور، على توجيه رسالة إلى جماهير الفريق، بعد الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم.

ونجح إمام عاشور، في إحراز ثنائية فوز الأهلي على حساب الجونة أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وقال عاشور في فيديو، عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على "فيس بوك": "أهنئ لاعبي الأهلي بعد الفوز على حساب الجونة وأبارك لكل جمهور الأهلي".

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 18، في صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، فيما توقف رصيد الجونة عند النقطة رقم 6 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

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