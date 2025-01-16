أول تعليق من مارسيل كولر بعد فوز الأهلي على الجونة بالدوري

كتب - يوسف محمد:

علق السويسري مارسيل كولر على فوز فريقه على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما ببطولة الدوري المصري.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "بالنسبة لي الفريق يحتاج لتدعيمات جديدة في يناير، ولكن هذا لم يحدث حتى الآن، وكنت أعلم أن مباراة الجونة ستكون صعبة للغاية".

وأضاف: "تحدثت مع الشناوي قبل بداية المباراة، وأكد أنه لا يوجد أي مشاكل لديه في الجلوس على مقاعد البدلاء وأن كل ما يتم تداوله بشأن رفضه الجلوس على مقاعد البدلاء أمر غير صحيح".

وتابع: "التوفيق لم يحالف عمر الساعي في الفرصة التي أتيحت له في اللقاء، ولكنه يقدم أداء مميز مع الفريق على الصعيد الأفريقي والمحلي، خاصة وأنه كان يحتاج إلى بعض الوقت للتأقلم مع الفريق".

وأكمل: "نركز على كافة البطولات ولكن بطولة الدوري هي الأساس بالنسبة لنا في الوقت الحالي، كريم الدبيس كان يشارك في الأساسي في الهجوم إلا أنه تم توظيفه بعد ذلك في مركز الظهير الأيسر".

وواصل: "علي معلول لم يصل إلى المستوى البدني الأفضل له، الذي يمكنه من المشاركة في المباريات وكريم الدبيس يظهر بمستوى مميز في مركز الظهير الأيسر أيضًا".

وأردف: "إمام عاشور يمتلك مهارات كبيرة تسمح له بتسجيل الكثير من الأهداف وهذه مهاراة غير متواجدة بشكل كبير في مصر، طالبته بالتركيز على إحراز الكثير من الأهداف".

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