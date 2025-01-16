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احتفالات غريبة.. عصام الحضري يأخذ "بطيخة" من مشجع بعد الفوز على الزمالك

08:30 ص الخميس 16 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احتفال عصام الحضري
  • عرض 4 صورة
    عصام الحضري يحتفل فوق العارضة
  • عرض 4 صورة
    احتفال عصام الحضري فوق العارضة
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كتبت-هند عواد:

دوما يسعى لاعبو كرة القدم، لتسجيل الأهداف المميزة، لكن لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فالاحتفال بالهدف، أصبح لا يقل أهمية عنه، سعيا لخطف الأضواء وعدسات الكاميرات أول لإرسال رسالة معينة.

ويقدم مصراوي، سلسلة لأغرب الاحتفالات في كرة القدم، أحد هذه الاحتفالات الأيقونية لحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عصام الحضري.

واعتاد الجميع على رؤية عصام الحضري، يتسلق العارضة ويحمل "البطيخ الأحمر"، بعد المباريات المصيرية مع الفراعنة والمارد الأحمر.

وكشف عصام الحضري، سر احتفاله بالبطيخ، وقال في تصريحات عبر قناة سي بي سي: "أنا أعشق البطيخ لأن قريتي هي كفر البطيخ، وجميع احتفالاتي يكون البطيخ حاضرا فيها".

وبدأ احتفال عصام الحضري بالبطيخ، في إحدى مباريات الأهلي والزمالك، حينها فاز الأحمر وأثناء احتفال الحضري بعد اللقاء، وجد مشجعا في المدرجات يحمل "بطيخة" فأخذها منه، ومنذ تلك اللحظة أصبح هذا الاحتفال علامة مسجلة باسم الحضري.

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