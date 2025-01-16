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بعد التخلص من الأهلي.. هل يكون الزمالك وجهة القندوسي المقبلة؟.. سيراميكا حسمها

09:01 ص الخميس 16 يناير 2025
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    اللاعب الجزائري أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي 1
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    أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا 1
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    أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا
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    أحمد القندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا
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    أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي
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    أحمد القندوسي
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كتب- محمد خيري:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، التعاقد بشكل نهائي مع الجزائري أحمد القندوسي، لمدة 3 سنوات، بعد شرائه من الأهلي.

أحمد القندوسي، انتقال لفريق سيراميكا كلويباترا، الموسم الماضي، من النادي الأهلي على سبيل الإعارة، وتم تجديد الإعارة مرة أخرى هذا الموسم قبل اتخاذ قرار من الأهلي برحيل اللاعب بشكل نهائي.

قرار الأهلي برحيل اللاعب بشكل نهائي، وعدم عودته مرة أخرى، يعود لتصريحاته عندما كان ضيفا عبر قناة أون تايم سبورتس، وأكد أن الانضمام للفريق الأحمر يأتي عن طريق وكلاء اللاعبين وليس الحالة الفنية.

هل يكون الزمالك وجهة القندوسي المقبلة؟

أحمد القندسي كان هدفا لنادي الزمالك، قبل الانضمام للأهلي، ولكن الأحمر خطفه قبل توقيعه للأبيض، والجميع يتحدث حاليا، عن إمكانية عودة اللاعب مرة أخرى للزمالك، خاصة بعد التخلص من الأهلي بشكل نهائي.

الطريقة الوحيدة لانتقال القندوسي للزمالك، هي شراء النادي الأبيض عقد اللاعب من نادي سيراميكا كليويباترا.

سيراميكا يحسم مصير انتقال أي لاعب للزمالك

سيراميكا كليوباترا أعلن من قبل رفضه القاطع، انتقال أي لاعب قادم من الأهلي إلى نادي الزمالك، وهو اتفاق وضعه إدارة الأحمر، ضمن عقود اللاعبين.

وظهر ذلك واضحا، عندما أراد الزمالك التعاقد مع المهاجم أحمد ياسر ريان الموسم الماضي حين كان لاعبا ضمن صفوف فريق سيراميكا، وتم الرفض، ورحل اللاعب بعد ذلك لفريق البنك الأهلي، وأكد أيمن الرمادي المدير الفني للفريق وقتها، أن هناك بنود وضعها الأهلي تمنع انتقال أي لاعب كان في صفوفه لنادي الزمالك.

ربما ينتقل القندوسي في المستقبل لنادي الزمالك، حين يفسخ عقده مع نادي سيراميكا كليوباترا، أو بعد الرحيل لفريق آخر.

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