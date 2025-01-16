"غضبان من جروس واشتكى زيزو ولن يتنازل عن دولار".. ماذا يحدث لكونراد في الزمالك

بعد التخلص من الأهلي.. هل يكون الزمالك وجهة القندوسي المقبلة؟.. سيراميكا

كتب- محمد خيري:

كونراد ميشالاك المحترف البولندي في صفوف الزمالك يعيش في حالة غضب خلال الفترة الحالية، ومستاء من المعاملة داخل النادي ولديه مشكلة تخص الإقامة في القاهرة.

كونراد انتقل لنادي الزمالك، مطلع الموسم الحالي، على سبيل الإعارة لنهاية الموسم قادما من نادي أحد السعودي، ولم يحصل على فرصة المشاركة بشكل أساسي بصفة مستمرة منذ انضمامه.

غضبان من جروس واشتكى زيزو

وفقا لمصدر مطلع أكد أن كونراد يعاني أيضا، من تأخر في سداد إيجار سيارته ومنزله، بالإضافة لشكواه من عدم التعاون معه داخل الملعب خصوصا من جانب أحمد سيد زيزو.

اللاعب البولندي كان مستغربا من موقف كريستيان جروس خلال لقاء أبوقير للأسمدة، في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، ويرى أنه كان يلعب بشكل جيد في الشوط الأول وتسبب في إحراز الهدف الأول، لكن المدرب قام بإخراجه من الملعب في الشوط الثاني، وفي المباراة الماضية لعب لدقائق معدودة كلاعب بديل".

وأتم المصدر أن كونراد رحب بقطع إعارته مع نادي الزمالك، ويتمسك بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، ورفض التنازل عن أي دولار، خصوصا أنه لم يحصل على جزء كبير من حقوقه المالية.

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