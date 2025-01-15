خبير تحكيمي يرد على لقطة رامي ربيعة المثيرة للجدل

"بعد الفوز على الجونة".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

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كتب - يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أحقية نادي الجونة في الحصول على ركلة جزاء، أمام النادي الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الجونة يستحق الحصول على ركلة جزاء، خاصة وأن مدافع الأهلي رامي ربيعة لم ينجح في لعب الكرة وتدخل بتهور على مهاجم الجونة".

وأضاف: "كان لا بد من تدخل حكم الفيديو في هذه اللعب واستدعاء حكم الساحة، خاصة وأن تقنية الفيديو تم إدخالها لمساعدة حكم الساحة في مثل هذه الألعاب ".

واختتم السيد تصريحاته: "المباراة كانت سهلة تحكيمية على محمد الحنفي، لم يكن فيها الكثير من الألعاب المثيرة سوى مطالبات لاعبي الجونة بركلة جزاء".

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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