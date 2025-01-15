لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

39 25
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

2 0
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"بعد فوز الأهلي وبيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري

10:32 م الأربعاء 15 يناير 2025

ترتيب الدوري المصري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير ، مباراتين في منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مباريات اليوم بالدوري المصري تحقيق النادي الأهلي الفوز، على حساب نظيره الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة جمعهم من 8 مباريات بالمسابقة، كما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 17 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي..18 نقطة..8 مباريات

2- بيراميدز..17 نقطة..8 مباريات

3- سيراميكا كليوباترا..15 نقطة.. 8 مباريات

4- الزمالك..14 نقطة..7 مباريات

5- زد..12 نقطة..8 مباريات

6- المصري..12 نقطة..7 مباريات

7- البنك الأهلي..11 نقطة..8 مباريات

8- بتروجيت..10 نقاط..8 مباريات

9- فاركو..10 نقاط..7 مباريات

10- الإسماعيلي..9 نقاط..8 مباريات

11- الاتحاد السكندري..9 نقاط..8 مباريات

12- سموحة..8 نقاط..8 مباريات

13- طلائع الجيش..8 نقاط..8 مباريات

14- غزل المحلة..7 نقاط..8 مباريات

15- إنبي..7 نقاط..8 مباريات

16- حرس الحدود..6 نقاط..7 مباريات

17- الجونة..6 نقاط..8 مباريات

18- مودرن سبورت..4 نقاط..8 مباريات

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري غدًا، بإقامة مباراتين الأولى بين الزمالك وحرس الحدود والمباراة الثانية بين المصري وفاركو.

جدول ترتيب الدوري المصري فوز الأهلي وبيراميدز الدوري المصري الممتاز الأهلي يفوز على الجونة بيراميدز يفوز على غزل المحلة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر