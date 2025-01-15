"بعد فوز الأهلي وبيراميدز".. جدول ترتيب الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

أقيم اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير ، مباراتين في منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهد مباريات اليوم بالدوري المصري تحقيق النادي الأهلي الفوز، على حساب نظيره الجونة بنتيجة هدفين دون مقابل، بينما نجح بيراميدز في تحقيق الفوز على غزل المحلة بثلاثية نظيفة.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 18 نقطة جمعهم من 8 مباريات بالمسابقة، كما رفع بيراميدز رصيده إلى النقطة رقم 17 في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز:

1- الأهلي..18 نقطة..8 مباريات

2- بيراميدز..17 نقطة..8 مباريات

3- سيراميكا كليوباترا..15 نقطة.. 8 مباريات

4- الزمالك..14 نقطة..7 مباريات

5- زد..12 نقطة..8 مباريات

6- المصري..12 نقطة..7 مباريات

7- البنك الأهلي..11 نقطة..8 مباريات

8- بتروجيت..10 نقاط..8 مباريات

9- فاركو..10 نقاط..7 مباريات

10- الإسماعيلي..9 نقاط..8 مباريات

11- الاتحاد السكندري..9 نقاط..8 مباريات

12- سموحة..8 نقاط..8 مباريات

13- طلائع الجيش..8 نقاط..8 مباريات

14- غزل المحلة..7 نقاط..8 مباريات

15- إنبي..7 نقاط..8 مباريات

16- حرس الحدود..6 نقاط..7 مباريات

17- الجونة..6 نقاط..8 مباريات

18- مودرن سبورت..4 نقاط..8 مباريات

وتستكمل مباريات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري غدًا، بإقامة مباراتين الأولى بين الزمالك وحرس الحدود والمباراة الثانية بين المصري وفاركو.