"بعد ثنائية الجونة".. إمام عاشور يحتفل بطريقة مميزة مع جمهور الأهلي (صور)

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كتب - يوسف محمد:

أهدى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل المباراة الذي حصل عليها عقب تألقه في فريقه أمام الجونة، إلى زميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وظهر عاشور عقب نهاية المباراة، خلال استلامه جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو يمنحها إلى زميله بالفريق محمود كهربا وقبل رأسه.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين أمام الجونة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، وانتهى بهدفين دون مقابل لصالح المارد الأحمر.

ويذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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