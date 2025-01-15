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إمام عاشور يهدي جائزة رجل المباراة لمحمود كهربا "صور"

10:17 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    احتفال عاشور
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    إمام عاشور وكهربا
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    إمام عاشور يحتفل بهدفه في مرمى الجونة
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كتب - يوسف محمد:

أهدى إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جائزة رجل المباراة الذي حصل عليها عقب تألقه في فريقه أمام الجونة، إلى زميله بالفريق محمود عبد المنعم كهربا.

وظهر عاشور عقب نهاية المباراة، خلال استلامه جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو يمنحها إلى زميله بالفريق محمود كهربا وقبل رأسه.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدفين أمام الجونة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، وانتهى بهدفين دون مقابل لصالح المارد الأحمر.

ويذكر أن الأهلي رفع رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

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إمام عاشور النادي الأهلي جائزة رجل المباراة أهداف مباراة الأهلي والجونة مباراة الأهلي والجونة محمود عبد المنعم كهربا
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