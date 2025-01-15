"متكامل".. هاني حتحوت يشيد بمستوى إمام عاشور مع الأهلي

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالمستوى الذي يقدمه نجم النادي الأهلي إمام عاشور، خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x": "إمام عاشور لاعب من طراز عالمي ومتكامل".

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثنائية الأهلي، في مرمى فريق الجونة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويذكر أن إمام عاشور، كان قد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في اللقاء الماضي أمام ستاد أبيدجان، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.