لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

39 25
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

2 0
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

2 1
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"متكامل".. هاني حتحوت يشيد بمستوى إمام عاشور مع الأهلي

10:09 م الأربعاء 15 يناير 2025

هاني حتحوت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أشاد الإعلامي هاني حتحوت، بالمستوى الذي يقدمه نجم النادي الأهلي إمام عاشور، خلال الفترة الماضية مع الفريق.

وكتب حتحوت عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "x": "إمام عاشور لاعب من طراز عالمي ومتكامل".

ونجح إمام عاشور في تسجيل ثنائية الأهلي، في مرمى فريق الجونة اليوم، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ويذكر أن إمام عاشور، كان قد تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك"، في اللقاء الماضي أمام ستاد أبيدجان، في بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي انتهى لصالح الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هاني حتحوت إمام عاشور حتحوت يشيد بمستوى إمام عاشور إمام عاشور يسجل ثنائية الأهلي الأهلي يفوز على الجونة الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
إمام عاشور يهدي جائزة رجل المباراة لمحمود كهربا "صور"

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر