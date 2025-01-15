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لقطة كوميدية.. عبدالرزاق حمدالله يرشق مدربه فاتح تريم بالمياه (فيديو)

10:32 م الأربعاء 15 يناير 2025

اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله

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كتب_ محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الشباب السعودي والرياض، التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، لقطة طريفة بين اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ومدربه فاتح تريم.

ماذا حدث بين عبدالرزاق حمدالله وفاتح تريم؟

قام المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، لاعب الشباب برشق مدربه فاتح تريم بالمياه خلال تلقيه بعض التعليمات الفنية على خط الملعب. هذا الموقف المفاجئ أثار العديد من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض تصرفًا غير مقبول مع مدربه. بينما رآها البعض انها لقطة كوميدية

مباراة الشباب السعودي والرياض عبدالرزاق حمدالله فاتح تريم الدوري السعودي
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