أهداف مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري (فيديو)
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واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تألقه رفقة الفريق، بعدما نجح في إحراز هدفين للأهلي في في مرمى الجونة.
ونجح إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى الجونة، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.
وسجل عاشور الهدف الثاني في اللقاء لصالح المارد الأحمر، في الدقيقة 1+90، من عمر المباراة.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.
جووول— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 15, 2025
إمام عاشور يسجل الهدف الأول لـ الأهلي ويصعد بالفريق إلى صدارة دوري Nile 🔥 pic.twitter.com/Xqy33LYAKB
إمام عاشووووووور 🤯— Kora Plus (@KoraPlusEG) January 15, 2025
تيكي تاكا أهلاوية من إمام وعرضية رائعة من الدبيس ليكون الهدف الثاني لـ الأهلي 🔥 pic.twitter.com/uYFqbsR1Dn
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