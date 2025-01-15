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أهداف مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري (فيديو)

09:37 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
  • عرض 13 صورة
    احتفال إمام عاشور بالهدف
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واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تألقه رفقة الفريق، بعدما نجح في إحراز هدفين للأهلي في في مرمى الجونة.

ونجح إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى الجونة، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل عاشور الهدف الثاني في اللقاء لصالح المارد الأحمر، في الدقيقة 1+90، من عمر المباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

أهداف مباراة الأهلي والجونة الاهلي يفوز على الجونة بطولة الدوري المصري إمام عاشور يسجل هدفين في الجونة
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