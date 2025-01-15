أهداف مباراة الأهلي والجونة في بطولة الدوري المصري (فيديو)

"بعد ثنائية الجونة".. إمام عاشور يحتفل بطريقة مميزة مع جمهور الأهلي (صور)

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واصل إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تألقه رفقة الفريق، بعدما نجح في إحراز هدفين للأهلي في في مرمى الجونة.

ونجح إمام عاشور لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى الجونة، في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

وسجل عاشور الهدف الثاني في اللقاء لصالح المارد الأحمر، في الدقيقة 1+90، من عمر المباراة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

جووول



إمام عاشور يسجل الهدف الأول لـ الأهلي ويصعد بالفريق إلى صدارة دوري Nile 🔥 pic.twitter.com/Xqy33LYAKB — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 15, 2025