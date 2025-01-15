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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء، الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 18، في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما توقف رصيد الجونة عند النقطة رقم 6 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، يوم السبت المقبل الموافق 18 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي ضمن الصعود إلى الدوري المقبل من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على حساب فريق ستاد أبيدجان في الجولة الخامسة، بثنائية نظيفة.

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