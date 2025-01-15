"بعد الفوز على الجونة".. موعد مباراة الأهلي المقبلة

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كتب - يوسف محمد:

واصل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تألقه رفقة الفريق خلال الموسم الحالي في مختلف البطولات، بعد إحرازه ثنائية فوز الفريق على حساب الجونة بالدوري المصري.

ونجح إمام عاشور في إحراز ثنائية الأهلي في مرمى فريق الجونة، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

وحقق النادي الأهلي الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليرتقي إلى صدارة ترتيب الدوري المصري "دوري نايل".

وبهذه النتيجة رفع النادي الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فريق الجونة عند النقطة رقم 6 في المركز الـ17 بجدول الترتيب.

وحرص إمام عاشور على التوجه إلى جماهير النادي الأهلي، والاحتفال معهم بنفس الطريقة التي احتفل بها اللاعب في مباراة ستاد أبيدجان الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.

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