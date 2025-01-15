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فاروق جعفر يكشف لمصراوي تفاصيل آخر مكالمة مع حمادة إمام قبل وفاته

08:50 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    فاروق جعفر مع حسن شحاتة
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    فاروق جعفر مع محمود الخطيب
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    فاروق جعفر مع الخطيب وحسن شحاتة
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    فاروق جعفر مع صديقه
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    فاروق جعفر مع حسن شحاتة
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    فاروق جعفر مع لاعبي الزمالك
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    فاروق جعفر مع نجوم الزمالك
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    فاروق جعفر مع لاعبي الزمالك
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    فاروق جعفر في الثانوية العامة
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    محمد فؤاد وعدد من الفنانيين في مباراة اعتزال فاروق جعفر لاعب الزمالك (9)
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    محمد فؤاد وعدد من الفنانيين في مباراة اعتزال فاروق جعفر لاعب الزمالك (6)
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    محمد فؤاد وعدد من الفنانيين في مباراة اعتزال فاروق جعفر لاعب الزمالك (7)
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    محمد فؤاد وعدد من الفنانيين في مباراة اعتزال فاروق جعفر لاعب الزمالك (5)
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كتب- نهى خورشيد:

داخل مشوار ملك النص فاروق جعفر العديد من القصص والحكايات التي كشف عنها في حديثه الخاص لـ مصراوي.

ومن بين الحكايات، حكي جعفر كواليس مكالمته الأخيرة مع النجم حمادة إمام لاعب القلعة البيضاء السابق، ونصيحته له قبل وفاته بساعات.

آخر مكالمة بين فاروق جعفر وحماده إمام قبل وفاته

وقال جعفر لمصراوي:"كنت أحب الكابتن حمادة إمام للغاية وهو كان يكن لي محبة كبيرة، ربما كنت آخر شخص تحدثت معه قبل وفاته".

وأضاف:" في تلك الفترة، كنت في بيروت، واتصل بي للاطمئنان على أحوالي، وقال لي:عامل إيه وأخبارك إيه؟ فأجبته: تمام وكويس، عامل إيه أنت يا كابتن؟".

وأكمل ملك النص :"كان الحديث معه ملئ بالمودة والنصح، وأخبرني أنني دائماً كنت صاحب سمعة طيبة وأن الناس يحبونني، وأكد لي أهمية الحفاظ على ذلك والاستمرار " وقالي أنت طول عمرك اسمك كويس وطول عمرك الناس بتحبك وانت عملت نفسك بنفسك".

وواصل:"واستمر في تقديم النصائح لي، ومنحني دوافع للمستقبل، وبعد حوالي ساعة ونصف أو ساعتين من المكالمة، وأنا في السيارة، فوجئت بخبر وفاة الكابتن حمادة إمام".

وأتم حديثه قائلا:"لم أصدق حينها أنه كان قد تحدث معي للتو، وكان يضحك معي عبر الهاتف".

فاروق جعفر حماده إمام الزمالك آخر مكالمة بين فاروق جعفر وحماده إمام قبل وفاته
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