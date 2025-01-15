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كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام الجونة، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي" هتاف: "فاكرين مش ناسيين شهداء التالتة يمين".

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة جمعهم من 7 مباريات.

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