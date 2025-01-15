لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

مصر

39 25
19:00

الأرجنتين

الدوري المصري

الأهلي

2 0
19:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"فاكرين مش ناسيين".. جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك

08:32 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مباراة الجونة ضد الأهلي_15
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي والجونة_13
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي والجونة 1_12
  • عرض 16 صورة
    مباراة الأهلي وفريق الجونة_14
  • عرض 16 صورة
    مارسيل كولر 1_11
  • عرض 16 صورة
    علاء عبد العال_8
  • عرض 16 صورة
    حسين الشحات_7
  • عرض 16 صورة
    جماهير الأهلي_6
  • عرض 16 صورة
    مروان عطية_16
  • عرض 16 صورة
    الجهاز الفني للأهلي_5
  • عرض 16 صورة
    جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك
  • عرض 16 صورة
    الأهلي والجونة_3
  • عرض 16 صورة
    الأهلي ضد الجونة_2
  • عرض 16 صورة
    لاعبي الجونة_10
  • عرض 16 صورة
    الأهلي_4
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي المتواجدة، في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة الفريق أمام الجونة، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك.

ورددت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ستاد "القاهرة الدولي" هتاف: "فاكرين مش ناسيين شهداء التالتة يمين".

ويلاقي الأهلي حاليًا نظيره الجونة، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 15 نقطة جمعهم من 7 مباريات.

أقرأ أيضًا:

هدف إمام عاشور ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا

"حالات الطوارئ فقط".. صحفي سعودي يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للاتفاق

جماهير النادي الأهلي ستاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والجونة ذكرى شهداء نادي الزمالك الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - السيسي: أُرحب باتفاق وقف إطلاق النار.. ومصر ستظل داعمة للسلام العادل
رسميا.. وقف إطلاق النار في غزة
رسميا.. حماس توافق على وقف إطلاق النار في غزة
أكسيوس: التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة غزة غدًا
رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر