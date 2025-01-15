فاروق جعفر يكشف لمصراوي تفاصيل آخر مكالمة مع حمادة إمام قبل وفاته

"أمي كانت بتزعقلي".. فاروق جعفر يروي لمصراوي بداية تألقه مع الزمالك ومنتخب

احتفالات غريبة.. عصام الحضري يأخذ "بطيخة" من مشجع بعد الفوز على الزمالك

كتب_ محمد عبدالهادي:

بدأ اللاعب مصطفى العش مدافع فريق زد الحالي، مسيرته في كرة القدم كأي لاعب طموح يسعى لتحقيق حلمه في عالم المستديرة, حتي بات قريبا من الانضمام للنادي الأهلي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز محطات رحلته الكروية:

متي بدأ مصطفى العش مسيرته الكروية؟

وُلد العش في 1 أكتوبر 2000، و أظهر موهبة استثنائية في الدفاع والقدرة على قراءة الملعب مما جعله مطمع للأندية الكبيرة في مصر.

كانت بداية مسيرته الكروية في فريق كوم حماده بالبحيرة، قبل ان ينتقل لصفوف غزل المحلة في بداية رحلته نحو الأضواء.

تاريخ انضمام مصطفى العش لغزل المحلة

انضم في سبتمبر 2021، إلى صفوف نادي غزل المحلة، أحد أعرق الأندية في مصر، وكان هذا نقطة انطلاقه نحو النجومية والأضواء

الخلال فترة وجوده مع الفريق، أظهر قدرات دفاعية رائعة جعلته لاعبًا أساسيًا، وبدأ يجذب الأنظار بأدائه المميز، لينضم الي صفوف نادي زد الصاعد حديثا للدوري المصري.

تعاقد العش مع نادي زد

انضم العش الي نادي زد في سبتمبر 2023، حيث واصل تقديم أداء قوي، مما جعله محط اهتمام الأندية الكبرى في مصر أبرزها النادي الأهلي.

وشارك العش مع نادي زد في 8 مباريات في الدوري الممتاز، ولكنه لم يسجل او يساهم في اهداف مع الفريق نظرا لمركزه الدفاعي.

انتقال العش للنادي الأهلي

شهدت الساعات الماضية، دخول اللاعب مصطفى ضمن دائرة اهتمامات النادي الأهلي للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.