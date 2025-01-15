"بعد رحيله بشكل نهائي".. أحمد القندوسي يوجه رسالة إلى جماهير الأهلي

كتب - يوسف محمد:

وجه أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، رسالة إلى جماهير النادي الأهلي، بعد رحيله عن الفريق بشكل نهائي إلى سيراميكا كليوباترا.

ونشر القندوسي فيديو له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال فترة تواجده بالنادي الأهلي وعلق عليه: "شكرًا جمهور الأهلي العظيم".

وكان فريق سيراميكا كليوباترا، أعلن صباح اليوم تعاقده مع اللاعب الجزائري بشكل رسمي ونهائي لمدة ثلاثة سنوات.

ويذكر أن النادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، عرض اللاعب الجزائري أحمد القندوسي للبيع، بعد التصريحات التلفزيونية التي أدلى بها.

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