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توافد ضعيف لجماهير الأهلي أمام الجونة (فيديو)

08:18 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    توافد ضعيف لجماهير الأهلي أمام الجونة (4)
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    توافد ضعيف لجماهير الأهلي أمام الجونة (1)
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    توافد ضعيف لجماهير الأهلي أمام الجونة (3)
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كتب_ محمد عبدالهادي:

شهدت مباراة الأهلي والجونة التي تجمع بينهما مساء اليوم، الأربعاء 15 يناير 2025، على استاد القاهرة الدولي، حضورًا جماهيريًا محدودًا. حيث شهدت مدرجات التالته شمال، المخصصة لجماهير النادي الأهلي حضور المئات، على الرغم من قرار رابطة الأندية بالسماح بزيادة عدد الجماهير في الموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي والجونة في السابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري. ويبحث المارد الأحمر عن مطاردة بيراميدز واعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري المصري، حيث يحتل الأهلي المركز الث

الأهلي مباراة الأهلي والجونة استاد القاهرة الدولي رابطة الأندية الدوري المصري
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