احتفالات غريبة.. عصام الحضري يأخذ "بطيخة" من مشجع بعد الفوز على الزمالك

كتب - نهى خورشيد

حرصت صابرين زوجة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، على الاحتفال بعيد ميلاده الـ52.

ونشرت صابرين عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع له مع الجماهير مع تعليق:" كل سنة وأنت طيب يا روح قلبي، الأسطورة رقم واحد حبيبي وأبويا وأخويا ربنا يديمك نعمة كبيرة في حياتنا".

بجانب فيديو بصوره الحضري على أنغام أغنية "أنا لا" لمحمود الليثي وعنبه.

كما نشرت أربع صور مع تعليق:"كل سنه وانت طيب ياحبيبي وابويا واخويا ربنا يخليك لينا ويديمك نعمه في حياتنا السند والضهر لينا العمر كله في سعاده وهنا".