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صدارة مؤقتة.. بيراميدز يضرب غزل المحلة بثلاثية في الدوري

07:54 م الأربعاء 15 يناير 2025
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كتب - محمد عبدالهادي:

نجح فريق بيراميدز في تحقيق فوزاً عريضًا على نظيره فريق غزل المحلة، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.

وسجل المدافع علي جبر هدف فريقه الأول في الدقيقة 34 بعد عرضية من الظهير المغربي محمد الشيبي أسكنها برأسية مميزة في شباك المحلة. وفي الدقيقة 51 من الشوط الثاني، تمكن اللاعب إبراهيم عادل من تسجيل الهدف الثاني، قبل أن يسجل المهاجم فيستون مايلي الهدف الثالث في الدقيقة 84. وبهذه النتيجة ارتقى بيراميدز لصدارة جدول ت

بيراميدز غزل المحلة الدوري المصري ترتيب الدوري المصري
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