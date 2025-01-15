الأهلي يستعيد صدارة الدوري بعد الفوز على الجونة بثنائية

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متابعة - يوسف محمد:

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الجونة، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

وانطقلت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة رقم 18 في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتازن بفارق نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق بيراميدز.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، محمد مجدى أفشة، كريم وليد نيدفيد.

خط الهجوم: محمود كهربا، حسين الشحات، إمام عاشور.

وجاء تشكيل الجونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء.

خط الدفاع: أحمد رضا، حسام، أحمد العش، أحمد مجدي.

خط الوسط: عبد الجواد، رضا صلاح، أكيم فافور.

خط الهجوم: سيف شيكا، أوزو صامويل، علي الزهدي.

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: بداية الشوط الأول.

الدقيقة 3: ركلة ركنية لصالح الجونة ينفذها رضا صلاح، لكنها تصل بسهولة إلى مصطفى شوبير.

الدقيقة 6: عرضية من حسين الشحات لاعب الأهلي، تمر خارج المرمى.

الدقيقة 13: توقف اللعب لعلاج إمام عاشور لاعب الأهلي.

الدقيقة 19: تمريرات متتالية من لاعبي الأهلي في منتصف الملعب.

الدقيقة 22: تسديدة قوية من لاعب الجونة رضا صلاح من على حدود منطقة الجزاء، بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 24: تسديدة قوية من حسين الشحات لاعب الأهلي ولكنها تصطدم بالدفاع.

الدقيقة 28: ركلة حرة لصالح الأهلي في منتصف الملعب.

الدقيقة 34: رمية تماس لصالح الجونة في منتصف الملعب.

الدقيقة 37: تسديدة من محمد مجدي أفشة ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 39: تسديدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بخرجها حارس مرمى الجونة.

الدقيقة 40: فرصة خطيرة لمحمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 45: حكم اللقاء يعلن 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني

الدقيقة 46: بداية أحداث الشوط الثاني.

الدقيقة 49: تسديدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي ويتصدى لها حارس فريق الجونة.

الدقيقة 53: تسديدة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أبعدها دفاع الجونة إلى ركينة.

الدقيقة 63: إمام عاشور يحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في مرمى الجونة.

الدقيقة 66: توقف اللعب لإصابة سيف شيكا لاعب الجونة.

الدقيقة 70: بطاقة صفراء لكريم نيدفيد لاعب الأهلي.

الدقيقة 76: مطلبات من لاعبي الجونة بركلة جزاء ولكن الحكم يأمر باستكمال اللعب.

الدقيقة 85: تسديدة قوية من عمر الساعي لاعب الأهلي ولكنها تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 89: فرصة خطيرة من عمر الساعي بعد مراوغة حارس المرمى ولكنه سدد الكرة في العارضة.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 1+90: إمام عاشور يحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي.

الدقيقة 4+90: نهاية المباراة.