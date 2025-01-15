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"كهربا أساسيًا".. تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

06:08 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    عمرو السولية من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    رامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    أفشة ورامي ربيعة من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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كتبت - نهى خورشيد:

كشف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام الجونة، في إطار منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويلعب الأحمر لقاء اليوم بالتشكيل الأتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية - محمد مجدى أفشة - كريم وليد - حسين الشحات - إمام عاشور.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وضمت دكة بدلاء الشياطين الحمر كلا من:" محمد الشناوي - يوسف أيمن - أكرم توفيق -عمرو السولية -عمر الساعي- مصطفى أبو الخير - سمير محمد - كريم الدبيس - محمد عبد الله.

ويدخل الأحمر اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة، بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة بـ 17 نقطة.

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