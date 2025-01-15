"انتهت الأمور".. القندوسي لاعبا في سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم

كتب- رمضان علي حسن:

حسم نادي سيراميكا كليوباترا، ضم الجزائري، أحمد القندوسي بشكل نهائي من النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية.

وأكد معتز البطاوي، المشرف على فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا، في تصريحات خاصة لمواقع "مصراوي"، أن أحمد القندوسي وقع بشكل رسمي لمدة 3 سنوات.

وأوضح المصدر، أن بمجرد توقيع اللاعب، قام النادي بشراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي، وتم توثيق العقد في الاتحاد المصري لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن الأهلي قرر عرض القندوسي للبيع، وعدم عودته مرة أخرى، بعد تحدثه الغير لائق عن الأحمر، في تصريحات تلفزيونية.

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