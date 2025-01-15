"أسطورة وبطيخ أحمر".. عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده بمقطع فيديو ساخر

كتبت-هند عواد:

احتفل عصام الحضري حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ52، بطريقة ساخرة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر عصام الحضري مقطع فيديو معدل، يظهر فيه وهو يخرج من البطيخ، إذ أن الحضري لديه احتفالا شهريا مع الأهلي ومنتخب مصر، بتسلق العارضة وهو يحمل "البطيخ الأحمر"، نسبة إلى القرية التي ولد فيها وهي كفر البطيخ.



وعلق عصام الحضري على مقطع الفيديو، وكتب: "‏كل سنة وأنا طيب كل سنة وأنا أسطورة".

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