"الصفقات آخرهم".. الزمالك يكشف بشرى سارة للاعبين خلال أيام قليلة

كتب- محمد خيري:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أولويات مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، في الفترة المقبلة لفريق الكرة وفقا للاحتياجات.

قال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية لقناة "إم بي سي مصر": "الأولوية القصوى عند مجلس إدارة الزمالك حاليا هيّ سداد المستحقات ومقدمات العقود وستكون خلال أيام قليلة، لغلق هذا الملف".

وأوضح: "الأولوية الثانية بعد دفع المقدمات تأتي التجديد للاعبين الكبار وعلى رأسهم زيزو وعبد الله السعيد وعمر جابر".

وأكمل: "وبعد ذلك الصفقات وفقًا للاحتياجات الفنية للسويسري كريستيان جروس".

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود غدا الخميس، في الرابعة عصرا، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضا:

"أبلغ الأندية".. قرار حاسم من عبدالله السعيد بشأن رحيله عن الزمالك