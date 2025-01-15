"وجه هجومي جديد و3 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

كتب- مصراوي:

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الجونة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، التشكيل المناسب للأهلي لمواجهة الجونة، خلال المران الختامي أمس الثلاثاء.

وظهر خلال المران وجود عدد من التغييرات، ومنها عودة محمد هاني بدلا من خالد عبدالفتاح، وظهور الشاب محمد عبدالله في الوسط الهجومي، ومشاركة كهربا من البداية بدلا من وسام أبو علي المصاب.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم الدبيس.

الوسط: أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور.

الهجومي: حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - أو (محمد عبد الله) - محمود عبد المنعم "كهربا".

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

"مجانا".. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم