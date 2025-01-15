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"من حبنا حبناه".. سيد عبد الحفيظ يعلق على مفاوضات الأهلي وأكرم توفيق

01:02 م الأربعاء 15 يناير 2025
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    سيد عبد الحفيظ في عزاء والدة الحضري
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    سيد عبد الحفيظ
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    سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي
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    أكرم توفيق من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق لاعب الأهلي
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق
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    أكرم توفيق من المران
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كتبت-هند عواد:

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على رغبة أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم في الرحيل، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر: "لا أعرف تفاصيل تجديد أكرم توفيق، لكن بشكل عام من الممكن أن يكون النادي متمسك باللاعب واللاعب ليس لديه نفس الرغبة والعكس صحيح، وما ظهر للناس أن هناك صعوبة في تجديد عقد أكرم توفيق".

وأضاف: "إذا كان اختيار أكرم توفيق الرحيل يجب إعلان هذا للجماهير، أنا لدي مبدأ "من حبنا حبناه"، وكل واحد في الدنيا عنده إمكانيات، أن قدرتي أدفع 10 وأنت تريد 20 لا توجد مشكلة، في النهاية هناك حسابات أخرى"، وإذا كان أكرم يرى أن هناك فرصة جيدة لا توجد مشكلة، الأهلي لن يقفل أبواب فروعه وهذه ليس المرة الأولى التي يحدث فيها هذا".

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سيد عبد الحفيظ مفاوضات الأهلي أكرم توفيق
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