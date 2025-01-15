"عاوز يمشي مجانا".. شبانة يكشف تحرك جديد من الأهلي تجاه أكرم توفيق

كتب- محمد خيري:

أكد الإعلامي محمد شبانة، هناك أصوات في النادي الأهلي، اقترحت رحيل أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، في يناير الجاري.

وقال شبانة، في برنامجه على قناة "etc":" هناك أصوات في الأهلي، اقترحت رحيل أكرم توفيق، في يناير الجاري، في حالة رغبة الشمال القطري في ضمه من أجل الاستفادة ماديًا من رحيله".

وتابع:" من المؤكد أن أكرم توفيق، لن يلعب كأس العالم للأندية مع الأهلي، في ظل رعبته في الرحيل نهاية الموسم بشكل مجاني".

وأكمل:" أكرم توفيق، كان تحدث بشكل عاطفي في الإعلام عن الأهلي وأنه بيته".

وواصل:" محمد الشناوي، رفض العديد من العروض في الموسمين الأخيرين، وأنا قولت أن الأهلي سيفقد نصف قوته في حالة رحيل الشناوي، لأنه له دور كبير مع الفريق ورفض العديد من العروض وأصر على استكمال مشواره مع الأهلي، وهو يستحق".

وشدد:" جمهور الأهلي انقلب على أكرم توفيق، 180 درجة، وخاصة بعد التصريحات الأخيرة من مسئولو الأهلي على اللاعب".

وأتم تصريحاته:" أكرم توفيق، لاعب راجل ولم يقصر مع الأهلي، وكان يلعب بروح ورجولة وكانت هناك أصوات تطالبه باللعب بهدوء خوفًا من إصابته".

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