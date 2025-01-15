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تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لبطولة العالم لكرة اليد 2025

11:18 ص الأربعاء 15 يناير 2025

أون تايم سبورتس

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كتب- محمد خيري:

تقرر أن تنقل بطولة كأس العالم 2025 لكرة اليد، التي تقام حاليا في دول كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة بين 14 يناير الحالي وحتى 2 فبراير المقبل، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس".

ويتواجد منتخب مصر لكرة اليد، ضمن المجموعة الثامنة في البطولة، مع كل من، كرواتيا والبحرين بجانب الأرجنتين.

وينشر موقع مصراوي، تردد قناة أون تايم سبورتس، الناقل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2025:

ترد أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12604

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

الجودة: HD

تردد أون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12379

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

الجودة: HD

كيفية ضبط تردد قناة أون تايم سبورت

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت على الرسيفر، باتباع الخطوات التالية:

- افتح قائمة الإعدادات، من خلال الضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

- اختر إضافة قناة جديدة.

- اختر التركيب اليدوي.

- اختر القمر الصناعي المناسب، نايل سات او عرب سات.

- ادخل بيانات التردد الجديد.

- اضغط على أيقونة بحث أو إضافة.

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