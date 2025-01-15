الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

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كتب- محمد خيري:

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره الجونة اليوم الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة، بين الأهلي والجونة في تمام الساعة السابعة مساء، بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

وتنقل مباراة الأهلي والجونة، عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، التي خصصت قناة "أون تايم سبورتس 1"، لنقل المباراة مباشرة.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء، وهو يحتل صدارة جدول المسابقة، برصيد 15 نقطة جمعهم من 7 مباريات، فاز في 4 وتعادل في 3، فيما يأتي فريق الجونة في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

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