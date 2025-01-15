"مجانا".. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم

كتب- محمد خيري:

يفتتح منتخب مصر لكرة اليد، مشواره في بطولة كأس العالم 2025 اليوم الأربعاء، بمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025، بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة بين 14 يناير الحالي وحتى يوم 2 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين، اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025 على ملعب أرينا زغرب، بكرواتيا، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثامنة ببطولة العالم للأندية لكرة اليد 2025، بجانب كرواتيا والبحرين بجانب الأرجنتين.

القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

وسوف تنقل مباراة مصر والأرجنتين، على أربع قنوات مجانية، حيث تذيع شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، و"الكاس"، وقناة "الوطنية 1" التونسية، والكويت الكويتية، مباريات بطولة العالم لكرة اليد عبر القمر الصناعي نايل سات.