جدول مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الأربعاء 15 يناير 2025، الكثير من المباريات المهمة في عدد من الدوريات الـ5 الكبرى، بجانب الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي أرسنال نظيره توتنهام هوتسبر في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه الأهلي نظيره الجونة في الأسبوع الثامن من الدوري المصري.

موعد مباريات الدوري الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد ولفرهامبتون - 9.30 مساء - beIN Sports 2

إيفرتون ضد أستون فيلا - 9.30 مساء - beIN Sports 3

ليستر سيتي ضد كريستال بالاس - 9.30 مساء - beIN Sports 6

أرسنال ضد توتنهام - 10 مساء - beIN Sports 1

موعد مباريات الدوري المصري

بيراميدز ضد غزل المحلة - 4 عصرا - OnTime Sports 2

الأهلي ضد الجونة - 7 مساء - OnTime Sports 1

موعد مباراة مصر في كأس العالم لكرة اليد

منتخب مصر ضد الأرجنتين - 7 مساء - OnTime Sports 2

موعد مباريات الدوري الألماني

بايرن ميونخ ضد هوفنهايم - 9.30 مساء - beIN Sports 5

شتوتجارت ضد لايبزيج - 9.30 مساء - beIN Sports 9

فيردر بريمن ضد هايدنهايم - 9.30 مساء - beIN Sports Xtra 2

يونيون برلين ضد أوجسبورج - 9.30 مساء - beIN Sports Xtra 3

موعد مباريات الدوري الإيطالي

إنتر ميلان ضد بولونيا - 9.45 مساء - AD Sports Premium 1

موعد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألميريا ضد ليجانيس - 8.30 مساء - SSC Extra 2 HD

برشلونة ضد ريال بيتيس - 10 مساء - SSC 1 HD

إلتشي ضد أتلتيكو مدريد - 10 مساء - SSC Extra 1 HD