موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

تقام مباراة الأهلي والجونة اليوم الاربعاء 15 يناير، ضمن مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما جاء الجونة في المركز قبل الأخير برصيد 6 نقاط.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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