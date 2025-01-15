موعد مباراة منتخب مصر في كأس العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة

يفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد اليوم الأربعاء، عندما يلاقي نظيره الأرجنتين في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، حيث يستضيف البطولة كل من، الدنمارك وكرواتيا والنرويج.

مجموعة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم

1- كرواتيا

2- الأرجنتين

3- مصر

4- البحرين

ومن المقرر أن تنقل المباراة علي قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس العالم لكرة اليد.