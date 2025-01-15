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واقعة هروب جديدة.. هل عرض بوبيندزا العودة للزمالك؟ الحقيقة كاملة

09:00 ص الأربعاء 15 يناير 2025
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني1
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني
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    أرون بوبيندزا يسجل أول أهدافه مع برابيد بوخارست الروماني4
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    بوبيندزا لاعب رابيد الروماني
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    أرون بوبيندزا
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    الجابوني أرون بوبيندزا
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    أرون بوبيندزا الجابوني
  • عرض 13 صورة
    الجابوني أرون بوبيندزا
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كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تقدم وكيل الجابوني أرون بوبيندزا، بعرض جديد على نادي الزمالك، نظير التنازل عن الشكوى التي تقدم بها الأبيض.

وقدم نادي الزمالك شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد الجابوني أرون بوبيندزا، لعدم الالتزام باستكمال إجراءات انضمامه للفريق، بعد توقيعه على بنود العرض، وحصول الأبيض على البطاقة الدولية الخاصة به.

وأوضح المصدر، أنه لا صحة لما يتردد بشأن تفاوض وكيل اللاعب مع النادي، من أجل عودة بوبيندزا للزمالك، نظير التنازل عن الشكوى المرفوعة ضده.

وأضاف المصدر، أن اللاعب في طريقه للهروب مرة أخرى من ناديه الحالي، بوخاريست الروماني، كما ذكرت التقارير الصحفية الخارجية، للانتقال إلى أحد الأندية التركية، وننتظر الحكم النهائي من الاتحاد الدولي للحصول على حقوقنا كاملة.

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