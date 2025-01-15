واقعة هروب جديدة.. هل عرض بوبيندزا العودة للزمالك؟ الحقيقة كاملة

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة تقدم وكيل الجابوني أرون بوبيندزا، بعرض جديد على نادي الزمالك، نظير التنازل عن الشكوى التي تقدم بها الأبيض.

وقدم نادي الزمالك شكوى رسمية في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ضد الجابوني أرون بوبيندزا، لعدم الالتزام باستكمال إجراءات انضمامه للفريق، بعد توقيعه على بنود العرض، وحصول الأبيض على البطاقة الدولية الخاصة به.

وأوضح المصدر، أنه لا صحة لما يتردد بشأن تفاوض وكيل اللاعب مع النادي، من أجل عودة بوبيندزا للزمالك، نظير التنازل عن الشكوى المرفوعة ضده.

وأضاف المصدر، أن اللاعب في طريقه للهروب مرة أخرى من ناديه الحالي، بوخاريست الروماني، كما ذكرت التقارير الصحفية الخارجية، للانتقال إلى أحد الأندية التركية، وننتظر الحكم النهائي من الاتحاد الدولي للحصول على حقوقنا كاملة.

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