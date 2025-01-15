تنازل عن 20 مليون.. ماذا فعل لاعب الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء؟

كتب- محمد خيري:

أعلن نادي الزمالك، رحيل الفلسطيني عمر فرج، بشكل رسمي عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ورحل عمر فرج إلى نادي ديجرفورس السويدي، على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وجاء رحيل عمر فرج عن الزمالك، بناء على طلبه، بعد عرض الأمر على السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، من أجل الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وانضم عمر فرج لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة، وأحرز هدف وحيد فقط.

عمر فرج تنازل عن 20 مليون جنيه

وعلم موقع "مصراوي"، من مصدر داخل نادي الزمالك، أن عمر فرج تنازل عن مستحقاته المتبقية لدى نادي الزمالك هذا الموسم من أجل الرحيل للدوري السويدي.

وأوضح المصدر، أن عمر فرج يتقاضى مع الزمالك 450 ألف دولار في الموسم، على 10 أقساط، حصل منهم على قسط واحد فقط، حوالي 40 ألف دولار، وتنازل عن ما يقرب على 400 ألف دولار، حوالي 20 مليون جنيه مصري.

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