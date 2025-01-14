لاعب سري.. قائمة صفقات الأهلي المنتظرة في يناير

كتب - مراسل مصراوي:

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع عدد من اللاعبين، تحديدا في مركز الجناح لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن الأهلي دخل في مفاوضات مع نادي فيبورج الدنماركي، للتعاقد مع الجناح الأيمن سيرجينهو.

وأوضح المصدر أن اللاعب صاحب الجنسيتين البرتغالي وكاب فيردي ضمن قائمة تضم كل من، البرازيلي إيفرتون دا سيلفا لاعب بانيك التشيكي، والفرنسي صاحب الأصول المغربية إلياس شوارف، ولاعب كولومبي، وجناح هجومي يتفاوض معه المارد الأحمر سرا.

وقال المصدر إن النادي الأهلي يضع شروطا للتعاقد مع اللاعبين خلال فترة الانتقالات الجارية، وهي استعارة اللاعب لمدة 6 أشهر مع خيار الشراء النهائي، وألا يزيد سعر اللاعب عن 2 مليون دولار.

اقرأ أيضًا:

جماهير آينتراخت فرانكفورت تحيي عمر مرموش.. والأخير يرد (صور)

مدرب جديد للريال.. آخر تطورات سوق الانتقالات الأوروبية