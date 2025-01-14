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نجم الزمالك السابق: الإدارة بتسلم زيزو للجمهور

03:39 م الثلاثاء 14 يناير 2025
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    احتفال زيزو بهدفه ضد بلاك بولز (5)
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كتب- محمد خيري:

أكد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، أن أحمد سيد زيزو، نجم الفريق الأبيض لاعب ذكي ويمتلك موهبة كبيرة، ووجوده داخل الأبيض هام للغاية.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، ويمكنه التوقيع لأي فريق في الفترة الحالية والانتقال إليه مجانا بنهاية الموسم.

وقال، التابعي في تصريحات على قناة "etc":"زيزو لاعب ذكي ولاعب محترم، والإدارة تريد أن تسلم زيزو للجمهور، بسبب المماطلة في تجديد عقده".

وأضاف: "لم نرى قبل ذلك أن يقوم الجمهور بسب نجم الفريق الذي جلب بطولات للنادي".

وأكمل:" محمد عواد أفضل من محمد صبحي، وهذا ما رأينا في مباريات الزمالك الأخير، وأتعجب من تصريحات عماد المندوة".

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زيزو الزمالك بشير التابعي أخبار الزمالك تجديد عقد زيزو
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