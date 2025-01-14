مهاجم إنبي: لولا وسام أبو علي لكنت لاعبًا بالأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال مهاجم فريق إنبي، أحمد أمين "أوفا"، إنه لولا انضمام وسام أبو علي للأهلي لكان لاعبًا بالقلعة الحمراء.

وأضاف أوفا في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس مساء أمس الإثنين:"وسام أبو علي كان الخيار الأول للمهاجم الأجنبي للأهلي وحال عدم ضمه كنت سأنضم أنا"، مشيرًا إلى أن الزمالك فاوضه للانضمام لصفوفه.

وأشار مهاجم فريق إنبي إلى أن صفقة انتقاله للزمالك لم تتم لوجود صعوبات مالية في الزمالك، منوهًا إلى أن الزمالك لم يفاوضه سوى مرة واحدة.

وأوضح لاعب إنبي أنه تلقى عروضًا خارجية للاحتراف ولكن توقفت كافة العروض بسبب أمور مالية.

وعن عدم ضمه مرة أخرى لصفوف المنتخب قال أوفا إنه ربما لم يكن على قدر الثقة التي أعطاها له حسام حسن بالدفع به أمام غينيا بيساو بتصفيات كأس العالم.

وأتم أوفا تصريحاته بالإشارة إلى أن الأمر كان صعبًا عليه أن تكون مشاركته الأولى مع المنتخب خارج مصر، متمنيًا الحصول على فرصة أخرى.

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