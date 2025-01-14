تفاصيل مران الزمالك.. انتظام الجزيري ونداي وشفاء محمد حمدي

كتب- محمد خيري:

انتظم التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الثلاثاء، التي أقيمت على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة حرس الحدود المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك المهاجم التونسي في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، بعد عقد جلسة مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق قبل انطلاق المران.

وطلب المدير الفني من سيف الجزيري ضرورة التركيز في الفترة المقبلة ليكون ضمن حساباته الفنية.

كما انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم، والتي خضع على إثرها لبرنامج علاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وخضع سيدي ندياي لاختبار طبي قبل المشاركة في التدريبات للتأكد من جاهزيته من الناحية الطبية.

وفي المقابل عاد محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، وخاض تدريبات الكرة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه، ولكن دون التحامات بناء على تعليمات الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

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