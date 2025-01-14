لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم لكرة اليد

الدنمارك

- -
21:30

الجزائر

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

ليفربول

الدوري الألماني

آ. فرانكفورت

- -
21:30

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

"مجانا لتوفير فلوسه".. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل لاعب الزمالك

02:55 م الثلاثاء 14 يناير 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة في انتقال عمر فرج لاعب نادي الزمالك إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.

وانضم عمر فرج لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة 4 سنوات، من الدوري السويدي.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "المفاجأة أن نادي الزمالك أعار اللاعب لمدة 6 شهور بشكل مجاني، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة من النادي السويدي".

وأتم تصريحاته: "قرار مجلس الزمالك جاء بعد خروج اللاعب من حسابات جروس أن من الأفضل خروجه للاعارة حتى لو مجانية مقابل توفير قيمة عقده".

اقرأ أيضا:

تنازل عن 20 مليونا.. مصراوي ينشر التفاصيل المالية لعقد "الجزيري" الجديد مع الزمالك

"الأمر أصبح غريب".. نجم الأهلي السابق يكشف تسبب كولر في إصابة أشرف داري

الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تفاصيل مران الزمالك.. انتظام الجزيري ونداي وشفاء محمد حمدي

إعلان

إعلان

المغرب يطيح بمصر من عرش سياحة إفريقيا: ما الأسباب وكيف نعود للقمة؟