"مجانا لتوفير فلوسه".. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل لاعب الزمالك

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة في انتقال عمر فرج لاعب نادي الزمالك إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.

وانضم عمر فرج لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة 4 سنوات، من الدوري السويدي.

وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "المفاجأة أن نادي الزمالك أعار اللاعب لمدة 6 شهور بشكل مجاني، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة من النادي السويدي".

وأتم تصريحاته: "قرار مجلس الزمالك جاء بعد خروج اللاعب من حسابات جروس أن من الأفضل خروجه للاعارة حتى لو مجانية مقابل توفير قيمة عقده".

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