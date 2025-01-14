"مجانا لتوفير فلوسه".. الغندور يكشف مفاجأة بشأن رحيل لاعب الزمالك
كتب- محمد خيري:
كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مفاجأة في انتقال عمر فرج لاعب نادي الزمالك إلى ديجرفورس السويدي على سبيل الإعارة لمدة 6 اشهر.
وانضم عمر فرج لنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعقد لمدة 4 سنوات، من الدوري السويدي.
وقال الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "المفاجأة أن نادي الزمالك أعار اللاعب لمدة 6 شهور بشكل مجاني، واللاعب سيحصل على مستحقاته كاملة من النادي السويدي".
وأتم تصريحاته: "قرار مجلس الزمالك جاء بعد خروج اللاعب من حسابات جروس أن من الأفضل خروجه للاعارة حتى لو مجانية مقابل توفير قيمة عقده".
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